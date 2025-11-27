Tim Burton Helena Bonham Carter | Disegnava anche mentre stavo partorendo nostro figlio

La star di Sweeney Todd e Big Fish ha svelato un aneddoto assurdo legato al regista ed ex partner con il quale ha avuto due figli. Helena Bonham Carter ha avuto una relazione sentimentale con Tim Burton dal 2001 al 2014 e dall'unione sono nati due figli. Nel documentario sul regista, Carter ha svelato u aneddoto legato al regista. La star di Alice in Wonderland ha rivelato che il suo ex partner aveva l'abitudine di disegnare anche nei momenti più importanti della loro vita e ha svelato in particolare un fatto accaduto durante il parto di suo figlio. Tim Burton disegnava anche durante il parto di Helena Bonham Carter Nella nuova serie doc di Burton, Tim Burton: Life in the Line, Helena Bonham Carter ha raccontato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tim Burton, Helena Bonham Carter: "Disegnava anche mentre stavo partorendo nostro figlio"

Helena Bonham Carter recalls Tim Burton was 'sketching' while she gave birth - Helena Bonham Carter has revealed that Tim Burton was "sketching" while she was giving birth to their child. Secondo msn.com