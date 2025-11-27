Tiktoker di 19 anni si sottopone a rinoplastica così i figli erediteranno il suo naso nuovo | la gaffe diventa virale

Nel mondo dei social media, dove ogni giorno vengono condivisi milioni di contenuti, capita che qualcuno pubblichi qualcosa di così inaspettato da diventare virale per motivi completamente diversi da quelli immaginati. È esattamente ciò che è successo a Fiore Ciminello, una tiktoker argentina di appena 19 anni, che ha scatenato un'ondata di ilarità e commenti sarcastici dopo aver condiviso il video della sua rinoplastica. La giovane influencer, che vanta un seguito di oltre 162.100 follower su TikTok, ha pubblicato il contenuto direttamente dal suo letto d'ospedale il primo febbraio, poche ore dopo essere uscita dalla sala operatoria.

