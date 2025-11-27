Tifosi dell’Aek Atene invadono Firenze cori e bandiere in centro Oltre 2mila senza biglietto
Firenze, 27 novembre 2025 – Numerosi tifosi dell’Aek Atene sono arrivati nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 novembre, a Firenze in vista della sfida di stasera tra Fiorentina e Aek, in programma alle 21 allo stadio Artemio Franchi. I cori in centro, il ritrovo in piazza Duomo. Fin dal mattino, migliaia di supporter gialloneri hanno affollato le vie del centro storico. Tra cori da stadio, sciarpe e bandiere, i tifosi hanno animato pub e locali della zona, con una presenza particolarmente vivace in piazza Duomo, dove si sono radunati per diversi minuti intonando cori di sostegno alla loro squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
#FiorentinaAtene| Rafforzati i divieti in vista dell'arrivo dei tifosi da Atene: dalle 18:00 del 26 novembre alle 7:00 del 28 novembre 2025 vietata la vendita per asporto di bevande in vetro o lattine in area Unesco, piazza Indipendenza e zona stadio, e dalle 12:00 - facebook.com Vai su Facebook
