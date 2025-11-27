Tifosi dell’Aek Atene invadono Firenze cori e bandiere in centro Oltre 2mila senza biglietto

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 27 novembre 2025 – Numerosi tifosi dellAek Atene sono arrivati nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 novembre, a Firenze in vista della sfida di stasera tra  Fiorentina e Aek, in programma alle 21 allo stadio Artemio Franchi.  I cori in centro, il ritrovo in piazza Duomo. Fin dal mattino, migliaia di supporter gialloneri hanno affollato le vie del centro storico. Tra cori da stadio, sciarpe e bandiere, i tifosi hanno animato pub e locali della zona, con una presenza particolarmente vivace in piazza Duomo, dove si sono radunati per diversi minuti intonando cori di sostegno alla loro squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tifosi dell8217aek atene invadono firenze cori e bandiere in centro oltre 2mila senza biglietto

© Lanazione.it - Tifosi dell’Aek Atene invadono Firenze, cori e bandiere in centro. Oltre 2mila senza biglietto

Altri contenuti sullo stesso argomento

tifosi dell8217aek atene invadonoTifosi dell’Aek Atene invadono Firenze, cori e bandiere in centro. Oltre 2mila senza biglietto - Strade e piazze affollate, poi il ritrovo in piazza Indipendenza e il successivo trasferimento allo stadio Franchi. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Dell8217aek Atene Invadono