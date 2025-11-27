Tifosi aggrediti a Marsiglia il Newcastle alza la voce

Nel mirino del club la gestione dell'ordine pubblico: "I nostri supporters hanno subito un trattamento inaccettabile" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

tifosi aggrediti a marsiglia il newcastle alza la voce

© Lidentita.it - Tifosi “aggrediti” a Marsiglia, il Newcastle alza la voce

