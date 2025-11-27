Thriller e Suspense non sono sinonimi anzi a volte antitetici

Ieri, ancora una volta, l’umanità, o almeno buona parte di essa, è stata invogliata a credere che la resistenza dell’ Ucraina all’ invasore russo avrebbe le ore contate. Altrettanto starebbe per succedere al Cremlino, che si è aperto alle trattative di ritorno all’ intesa tracciata a grandi linee nell’ incontro di ferragosto. Più precisamente a Anchorage, Alaska, tra Trump e Putin, il secondo ospite del primo su un suolo americano. Ritornati a casa nello stesso giorno, all’indomani i due superleader hanno iniziato, ciascuno per il suo, a fare un elenco di N.B (nota bene) e E.C (errata corrige) che hanno stravolto il contenuto di quella intesa di massima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it