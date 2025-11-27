Thomas Luciani | pene ridotte per l’esclusione dell’aggravante della crudeltà lo sfogo della nonna
Ridotte le pene dalla Corte d’Appello per l’omicidio del 16enne ‘Crox’ a Pescara. La Corte d’Appello dell’Aquila ha emesso una sentenza che ha suscitato profondo sconcerto nella comunità e dolore nella famiglia di Christopher Thomas Luciani, il 16enne conosciuto come Crox, brutalmente ucciso a Pescara il 23 giugno 2024. La pena del principale imputato è stata ridotta da 19 a 16 anni di reclusione, mentre il secondo imputato ha visto la propria condanna scendere da 16 a 14 anni. Ammessa la giustizia riparativa, la nonna: ‘Mio nipote non ha avuto sconti con le coltellate’. L’esclusione dell’aggravante della crudeltà e l’accettazione del percorso di giustizia riparativa hanno fatto discutere esperti e familiari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Leggi su Tgr Abruzzo Omicidio Crox, oggi la sentenza d'appello In primo grado condannati due coetanei della vittima. Christopher Thomas Luciani è stato ucciso a 16 anni con 25 coltellate in un parco di Pescara il 23 giugno 2024 - facebook.com Vai su Facebook
"#thomasluciani" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Thomas Luciani ucciso a 16 anni, pene ridotte per i due minorenni: «Esclusa l'aggravante della crudeltà». L'ira della famiglia - A un anno e mezzo di distanza dall'omicidio di Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crux, ucciso il 23 giugno 2024 in un parco a Pescara, pene ridotte per i due minorenni ... msn.com scrive
Delitto Crox, pene ridotte - E' la sentenza del processo d'appello per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani a Pescara ... Da rainews.it
Omicidio Christopher Luciani, pene ridotte per i due killer minorenni. La nonna: “Sono molto delusa” - La Corte d'Appello dell'Aquila, presieduta da Flavia Grilli, ha condannato rideterminando la pena a 16 anni e a 14 anni, i due ragazzi in carcere per l' omicidio del sedicenne Christopher Thomas ... Si legge su tg.la7.it