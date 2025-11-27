Thomas Luciani | pene ridotte per l’esclusione dell’aggravante della crudeltà lo sfogo della nonna

Ridotte le pene dalla Corte d’Appello per l’omicidio del 16enne ‘Crox’ a Pescara. La Corte d’Appello dell’Aquila ha emesso una sentenza che ha suscitato profondo sconcerto nella comunità e dolore nella famiglia di Christopher Thomas Luciani, il 16enne conosciuto come Crox, brutalmente ucciso a Pescara il 23 giugno 2024. La pena del principale imputato è stata ridotta da 19 a 16 anni di reclusione, mentre il secondo imputato ha visto la propria condanna scendere da 16 a 14 anni. Ammessa la giustizia riparativa, la nonna: ‘Mio nipote non ha avuto sconti con le coltellate’. L’esclusione dell’aggravante della crudeltà e l’accettazione del percorso di giustizia riparativa hanno fatto discutere esperti e familiari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

