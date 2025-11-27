Thomas Frank elogia l’anima e il carattere del Tottenham al PSG
2025-11-27 01:13:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Tottenham è stato sconfitto da Vitinha nella sconfitta per 5-3 contro il PSG, ma Thomas Frank ha comunque visto molti aspetti positivi dalla sua squadra nella sconfitta. L’allenatore del Tottenham Thomas Frank ha elogiato “l’anima e il carattere” della sua squadra nonostante li abbia visti subire una sconfitta per 5-3 in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Frank è stato pesantemente criticato in seguito alla mite resa del Tottenham nel derby del nord di Londra, ma i suoi giocatori hanno dimostrato di essere molto più combattivi al Parc Des Princes, anche se la loro stabilità difensiva alla fine è mancata quando gli Spurs hanno subito la prima sconfitta stagionale in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
