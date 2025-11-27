Thoeni | Lo sci è sempre più un lusso per pochi

“Il turismo di massa impone tracciati tirati come biliardi, adatti ai nuovi sci e a gambe poco allenate. Le Alpi rischiano di trasformarsi in un globale resort di lusso per stranieri milionari”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Thoeni: “Lo sci è sempre più un lusso per pochi”

