The Social Hub Roma ribalta il Black Friday | calma creatività e comunità all’insegna dell’artigianato
Quando l’eco del Black Friday comincia a riempire i e i carrelli digitali di tutti coloro che dispongono di una qualche connessione web, c’è un luogo che sceglie di cambiare completamente prospettiva: The Social Hub a Roma, fa sì che la corsa allo sconto lasci spazio alla calma, le offerte lampo cedano il passo ai gesti artigianali e l’idea stessa di shopping venga “riletta” attraverso relazioni, creatività e socialità. Non serve correre: basta entrare e respirare un ritmo diverso, fatto di mani che lavorano, storie locali e incontri reali. LEGGI ANCHE: — A Roma il Black Friday diventa una festa di quartiere: artigiani, musica e slow shopping The Social Hub Roma: un antidoto alla frenesia del Black Friday. 🔗 Leggi su Funweek.it
