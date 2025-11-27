The Pitt 2 la serie con Noah Wyle torna sul piccolo schermo | rivelata la data

La seconda stagione di The Pitt è pronta per il piccolo schermo con Noah Wyle che torna ad indossare i panni del Dr. Rabinavitch. Noah Wyle (vincitore dell'Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica) torna ad indossare i panni del dottor Michael "Robby" Robinavitch nella seconda stagione di The Pitt.

