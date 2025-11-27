The Hunt rimossa da Apple TV forse per plagio
La serie francese The Hunt avrebbe uno schema narrativo molto simile a un romanzo degli anni 70 già trasposto anche in film. 🔗 Leggi su Dday.it
Apple TV ha rimosso "The Hunt" dall'app il 20 novembre senza spiegazioni. Secondo media francesi, la serie copiava il romanzo "Shoot" di Douglas Fairbairn (1973), tradotto come "The Hunt". Accuse di plagio contro regista Cedric Anger. ? #TheHunt #Ap Vai su X
Apple TV+ cancella la serie The Hunt per plagio - La serie francese è stata rimossa da Apple TV+ a pochi giorni dal debutto. Scrive sentieriselvaggi.it
Apple TV costretta a posticipare il debutto di questa serie francese accusata di plagio - Le accuse di plagio rivolte alla serie di produzione francese con Melanie Laurent nel cast avrebbero spinto lo studio a sospendere la messa in onda dello show e a rinviarlo a data da destinarsi ... Segnala msn.com
Apple TV's High-Stakes Thriller 'The Hunt' Unleashes a Deadly Game of Cat and Mouse in First Trailer - language thriller following four longtime friends who get caught up in something ... Scrive collider.com