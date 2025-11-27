Thailandia alluvione causa decine di vittime | le immagini della devastazione
Il bilancio delle vittime delle gravi inondazioni nel sud della Thailandia è salito a più di 80 persone mentre le acque dell’alluvione hanno cominciato a diminuire giovedì, hanno detto i funzionari. Circa un milione di famiglie e più di tre milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali in 12 province del sud, ha detto giovedì il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri. Le inondazioni iniziate durante il fine settimana hanno sommerso vaste aree e causato morti nelle province di Nakhon Si Thammarat, Patthalung, Songkhla, Trang, Satun, Pattani e Yala. 🔗 Leggi su Lapresse.it
