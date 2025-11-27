Tg Green 27 novembre – Italia entra nel Comitato per la ricerca europea fusione nucleare
L’Italia entra nel Comitato direttivo per la ricerca europea sulla fusione nucleare, con la revisione del Pnrr la dotazione finanziaria dedicata alle Comunità energetiche rinnovabili passa a quasi 800 milioni di euro, e i quasi mille anni di ritardo del nostro Paese sulla bonifica dei siti inquinati. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
