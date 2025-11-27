Tezenis Verona ingrana la quarta e si prende il secondo posto in classifica
Contro la Ruvo di Puglia, al Pala Agsm Aim nella serata di mercoledì, è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la Tezenis Verona, la decima in stagione, che la proietta al secondo posto solitario in classifica in Serie A2, con Brindisi e Bologna che hanno però una partita in meno. Il match è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
Al via la prima tappa della LBA NextGen Cup di basket LBA NextGen Cup, al via la prima tappa di Verona e Villafranca Tezenis Verona comunica l'inizio della LBA NextGen Cup 2025/26, torneo Under 19 organizzato da Lega Basket Serie A in collaborazione - facebook.com Vai su Facebook
Quarta #partita in appena tredici giorni per la #GruppoMascio #Bergamo, impegnata venerdì 21 novembre alle 20.45, per la 13esima giornata del #campionato #nazionale di #A2, sul #parquet della Tezenis Verona. I dettagli su #zonamistamagazine Vai su X
A2 - La Tezenis vola nel terzo quarto e piega Ruvo di Puglia - La Tezenis Verona supera Ruvo di Puglia al Pala AGSM AIM e centra la quarta vittoria consecutiva. Si legge su pianetabasket.com
Ruvo spuntata, Verona è senza pietà e dilaga - 59) Poca storia tra Verona e Ruvo di Puglia. Scrive basketinside.com