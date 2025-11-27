Tezenis Verona ingrana la quarta e si prende il secondo posto in classifica

Contro la Ruvo di Puglia, al Pala Agsm Aim nella serata di mercoledì, è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la Tezenis Verona, la decima in stagione, che la proietta al secondo posto solitario in classifica in Serie A2, con Brindisi e Bologna che hanno però una partita in meno. Il match è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

