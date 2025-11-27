Tether Juve l’agenzia Standard & Poor’s declassa il secondo socio | riserve incerte e rischi alti per il gruppo Cosa è successo
Tether Juve, l’agenzia di rating rivede al ribasso la valutazione sulla stabilità della società: troppi asset rischiosi in pancia, ecco i dettagli. Si accende una spia d’allarme in casa Tether, il colosso delle criptovalute che ricopre un ruolo centrale anche nelle dinamiche societarie della Juventus. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’agenzia Standard & Poor’s ha rivisto drasticamente al ribasso la sua valutazione sulla stabilità della società, portando il giudizio da 4 (constrained) a 5 (weak), il livello più basso della scala. Una decisione che non è un semplice tecnicismo finanziario, ma un segnale che interessa da vicino la Vecchia Signora, dato che Tether figura come il secondo maggiore azionista del club bianconero, detenendo l’ 11,7% del capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
