Tether Juve l’agenzia Standard & Poor’s declassa il secondo socio | riserve incerte e rischi alti per il gruppo Cosa è successo

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tether Juve, l’agenzia di rating rivede al ribasso la valutazione sulla stabilità della società: troppi asset rischiosi in pancia, ecco i dettagli. Si accende una spia d’allarme in casa  Tether, il colosso delle criptovalute che ricopre un ruolo centrale anche nelle dinamiche societarie della  Juventus. Secondo quanto riportato da  Calcio e Finanza, l’agenzia  Standard & Poor’s  ha rivisto drasticamente al ribasso la sua valutazione sulla stabilità della società, portando il giudizio da  4 (constrained)  a  5 (weak), il livello più basso della scala. Una decisione che non è un semplice tecnicismo finanziario, ma un segnale che interessa da vicino la  Vecchia Signora, dato che  Tether  figura come il  secondo maggiore azionista  del club bianconero, detenendo l’ 11,7%  del capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tether juve l8217agenzia standard amp poor8217s declassa il secondo socio riserve incerte e rischi alti per il gruppo cosa 232 successo

© Juventusnews24.com - Tether Juve, l’agenzia Standard & Poor’s declassa il secondo socio: riserve incerte e rischi alti per il gruppo. Cosa è successo

Approfondisci con queste news

tether juve l8217agenzia standardJuventus, scatta l’allarme su Tether: la società di Ardoino giudicata rischiosa, cosa cambia per Elkann - Il declassamento di Standard & Poor's fa scattare l'allarme su Tether e scatena la reazione stizzita di Ardoino. Si legge su sport.virgilio.it

tether juve l8217agenzia standardStandard & Poor's declassa Tether: troppi asset ad alto rischio - Standard & Poor's ha "declassato" Tether, secondo azionista della Juventus, portando la sua Stablecoin Stability Assessment da 4 ... tuttojuve.com scrive

Tether declassato? "Riserve incerte, troppi rischi", le ultime sul secondo azionista di maggioranza della Juventus - Secondo S&P, una discesa del prezzo del bitcoin o il deprezzamento degli altri asset rischiosi potrebbe portare il token ... Segnala ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Tether Juve L8217agenzia Standard