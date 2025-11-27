Tether declassata cosa significa per il secondo azionista della Juventus

Quifinanza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Standard & Poor’s ha abbassato la propria Stablecoin Stability Assessment su Tether (USDT), portandola dal livello 4 (“constrained”) al livello 5 (“weak”), il gradino più basso della scala. Si tratta di una valutazione che non equivale a un rating formale, ma rappresenta comunque un giudizio negativo sulla capacità della stablecoin di mantenere l’ancoraggio con il dollaro, cioè che fornisce loro la protezione necessaria contro l’inflazione. Il downgrade arriva in una fase in cui Tether ha un peso crescente nell’economia digitale globale e in cui il suo ruolo assume particolare rilevanza anche nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

tether declassata cosa significa per il secondo azionista della juventus

© Quifinanza.it - Tether declassata, cosa significa per il secondo azionista della Juventus

Argomenti simili trattati di recente

tether declassata cosa significaTether declassata, cosa significa per il secondo azionista della Juventus - S&P declassa Tether al livello più basso: riserve troppo rischiose e governance opaca. quifinanza.it scrive

tether declassata cosa significaJuventus, scatta l’allarme su Tether: la società di Ardoino giudicata rischiosa, cosa cambia per Elkann - Il declassamento di Standard & Poor's fa scattare l'allarme su Tether e scatena la reazione stizzita di Ardoino. Da sport.virgilio.it

tether declassata cosa significaLa Monica: “Vi spiego perché S&P ha declassato Tether” - Gabriele La Monica, giornalista di Milano Finanza, ha parlato a Radio Bianconera nella trasmissione Cose di Calcio: "Come tutte le società di criptovalute, Tether ha sede in ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tether Declassata Cosa Significa