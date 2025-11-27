Tether declassata cosa significa per il secondo azionista della Juventus

Standard & Poor’s ha abbassato la propria Stablecoin Stability Assessment su Tether (USDT), portandola dal livello 4 (“constrained”) al livello 5 (“weak”), il gradino più basso della scala. Si tratta di una valutazione che non equivale a un rating formale, ma rappresenta comunque un giudizio negativo sulla capacità della stablecoin di mantenere l’ancoraggio con il dollaro, cioè che fornisce loro la protezione necessaria contro l’inflazione. Il downgrade arriva in una fase in cui Tether ha un peso crescente nell’economia digitale globale e in cui il suo ruolo assume particolare rilevanza anche nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tether declassata, cosa significa per il secondo azionista della Juventus

