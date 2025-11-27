Test IT-Alert il 28 novembre in Lombardia | dove e a che ora suonerà l'allarme sui cellulari

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile gestirà l’IT-Alert previsto per la mattina di venerdì 28 novembre alle ore 9:00. Il test per “incidente industriale” coinvolgerà un’area di 3km intorno a uno stabilimento industriale di Ceriano Laghetto (MB). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

test it alert 28IT-Alert, nuovo test in Lombardia venerdì 28 novembre: chi riceverà il messaggio e perché - La simulazione di incidente rilevante coinvolge lo stabilimento Bracco Imaging in provincia di Monza. Lo riporta msn.com

test it alert 28In una città della provincia di Como potrebbe scattare un messaggio di allerta: cosa sta succedendo - alert in Lombardia: venerdì 28 novembre messaggio di allarme sui cellulari per simulazione di incidente industriale nello stabilimento Bracco ... Da quicomo.it

Diversi cellulari riceveranno un messaggio di allerta: ecco perché - A breve i cellulari di molti cittadini lombardi riceveranno un messaggio di allerta. Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Test It Alert 28