Test IT-Alert il 28 novembre in Lombardia | dove e a che ora suonerà l'allarme sui cellulari
La Protezione Civile gestirà l’IT-Alert previsto per la mattina di venerdì 28 novembre alle ore 9:00. Il test per “incidente industriale” coinvolgerà un’area di 3km intorno a uno stabilimento industriale di Ceriano Laghetto (MB). 🔗 Leggi su Fanpage.it
