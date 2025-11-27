Tesoreria di Foggia | la Corte dei Conti dà ragione a Unicredit perché non dovrà restituire i soldi al Comune

Si è conclusa a favore di Unicredit Spa, la doppia vertenza contabile relativa a Unicredit Spa, tesoriere del Comune di Foggia per gli esercizi finanziari 2019 e 2020. La Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, ha difatti dichiarato la regolarità del conto giudiziale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tesoreria di Foggia: la Corte dei Conti dà ragione a Unicredit, perché non dovrà restituire i soldi al Comune

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Petardi e sassi contro auto della polizia locale a Foggia. Lanciati da un gruppo di ragazzini, illese le due agenti a bordo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Tesoreria di Foggia: la Corte dei Conti dà ragione a Unicredit, perché non dovrà restituire i soldi al Comune - 000 euro per presunto compenso "gonfiato" durante le "proroghe tecniche" del servizio e in un’altra sentenza ha dichiarato la regolarit ... Riporta foggiatoday.it

ABBONAMENTO Corte dei Conti Puglia: nessuna irregolarità per l’abbonamento Amazon Prime della CCIAA di Foggia - Assolta da ogni addebito relativo alla spesa di 49,90 euro sostenuta per un abbonamento annuale ad Amazon Prime ... Come scrive statoquotidiano.it