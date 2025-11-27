Territorio lo Stato e i cittadini fanno squadra

I cittadini e la pubblica amministrazione fanno squadra. In nome del territorio. A farlo sapere è la segreteria di Stato al Territorio che ha presentato alcuni esempi concreti e virtuosi di collaborazione tra cittadini e Pa, resi possibili grazie al regolamento sui Patti di collaborazione. "Un modello innovativo – dicono dalla segreteria di Matteo Ciacci – che promuove la partecipazione attiva della cittadinanza, rafforza il senso civico e contribuisce alla cura, alla rigenerazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici, in linea con una visione moderna e condivisa della gestione dei beni comuni".

