Terremoto poco fa in Italia | è nuovo allarme bradisismo
Una scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita questa sera alle 21.08 nel golfo di Pozzuoli, come comunicato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, registrato a una profondità di circa 4 chilometri, non ha provocato danni a persone o cose, ma potrebbe essere stato accompagnato da un boato percepito dagli abitanti prossimi all’epicentro. L’episodio si inserisce nel quadro del persistente fenomeno del bradisismo che interessa l’area dei Campi Flegrei, caratterizzata da un sollevamento e abbassamento periodico del suolo. Solo nella notte precedente si erano verificate 31 scosse in meno di un’ora, con un picco di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
