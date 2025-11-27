Terremoto Mps-Mediobanca | Caltagirone Milleri e Lovaglio indagati dai pm di Milano Ecco perché

Il terremoto per il mondo bancario, finanziario e politico italiano è arrivato in tarda mattinata, quando il Corriere della Sera ha lanciato la notizia: l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica, Francesco Milleri e l’ad di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. Una vera bomba lanciata sul tavolo del risiko bancario ordito dal governo Meloni. L’inchiesta vede al centro un presunto accordo in relazione all’Offerta pubblica di scambio (Ops) che ha portato l’istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Terremoto Mps-Mediobanca: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati dai pm di Milano. Ecco perché

