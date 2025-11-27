Terremoto in serie C | nel girone del Forlì potrebbe arrivare un ribaltone in classifica

27 nov 2025

Non c'è pace nemmeno in Serie C verrebbe da dire perchè dopo i casi Riccione e Pistoiese che nel campionato Nazionale Dilettanti hanno accompagnato e condizionato le vicende calcistiche nel girone del Forlì Calcio, un'altra storia triste è ormai alle porte e sta per esplodere.

terremoto in serie c nel girone del forl236 potrebbe arrivare un ribaltone in classifica

© Forlitoday.it - Terremoto in serie C: nel girone del Forlì potrebbe arrivare un ribaltone in classifica

