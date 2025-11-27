Terremoto in Indonesia scossa di magnitudo 6.6 nell’isola di Simeulue

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito l'isola di Simeulue, nella parte occidentale dell'Indonesia. Il sisma è stato registrato dall'Usgs (United States Geological Survey). Al momento non ci sono notizie di danni, né è stata diramata l'allerta tsunami. Il sisma è stato registrato alle 11.56 ora locale a una profondità di 25 chilometri. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

