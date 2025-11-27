Terranuova Domani Open Day per gli studenti a Podere Rota
Arezzo, 27 novembre 2025 – L'impianto di Podere Rota, gestito da Valdarno Ambiente – società del Gruppo Iren – si prepara ad accogliere domani, venerdì 28 novembre 2025, studenti e studentesse degli istituti scolastici del Valdarno per una mattinata dedicata ai temi della sostenibilità, dell'innovazione e dell'educazione ambientale. Un'occasione che consentirà alle giovani generazioni di osservare da vicino il funzionamento dell'impianto di recupero dei RAEE e di comprendere il contributo delle nuove tecnologie nella gestione dei rifiuti. All'iniziativa parteciperanno due realtà scolastiche del territorio: l'ISIS Valdarno di San Giovanni, presente con due classi delle scuole superiori, e una delegazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
