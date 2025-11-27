Terni presentate le iniziative per il Natale | Unire il clima di festa alla memoria e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Ternitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale a Terni unirà il clima delle feste a un momento di riflessione e memoria contro la violenza delle donne. Questo è infatti l’obiettivo di “Natale. Luci di donna”, il progetto per le festività ternana presentato alla città nella mattinata di giovedì 27 novembre a Palazzo Spada.A parlare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

