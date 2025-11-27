Terni Leonardo Scimmi trionfa nella finalissima nazionale Baritalia 2025

Ternitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande soddisfatazione per il bartender ternano Leonardo Scimmi, il quale ha conquistato la finalissima nazionale di Baritalia 2025 rappresentando Molinari, storico brand italiano e protagonista della scena liquoristica nazionale. La vittoria, arrivata a Venezia al termine di un percorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

