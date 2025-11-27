Terni Leonardo Scimmi trionfa nella finalissima nazionale Baritalia 2025
Grande soddisfatazione per il bartender ternano Leonardo Scimmi, il quale ha conquistato la finalissima nazionale di Baritalia 2025 rappresentando Molinari, storico brand italiano e protagonista della scena liquoristica nazionale. La vittoria, arrivata a Venezia al termine di un percorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
