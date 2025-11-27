Terni capitale del Canottaggio indoor | nel fine settimana il campionato italiano al palazzetto dello Sport Aldo De Santis
Da venerdì 28 novembre a domenica 29 Terni ospiterà i Campionati Italiani di Indoor Rowing, manifestazione che ritorna, in presenza, dopo sei anni. L’organizzazione è a cura della Federazione Italiana Canottaggio, con il patrocinio di Regione Umbria e di Comune di Terni, il sostegno della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://terninrete.it/notizie-di-terni-terni-partner-di-roma-convegno-dellassociazione-think-tank-in-campidoglio-impegno-per-lobiettivo-dei-40-minuti-per-il-collegamento-in-treno-con-la-capitale/ - facebook.com Vai su Facebook
Terni capitale del Canottaggio indoor, da venerdi a domenica i Tricolori - Da venerdì a domenica Terni ospiterà i Campionati Italiani di Indoor Rowing, manifestazione che ritorna, in presenza, dopo sei anni. sporterni.it scrive
Terni, i campioni del canottaggio visitano i bambini del reparto di Pediatria - Una delegazione della Federazione italiana di canottaggio, capitanata dal presidente Giuseppe Abbagnale, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria di Terni, accompagnata dal ... Segnala ilmessaggero.it
Terni. La Federazione vuole il centro remiero di canottaggio - A meno di un anno dalla consegna dei lavori del Centro nazionale di canottaggio da parte della ditta appaltatrice, del costo di 4 milioni e mezzo di euro, tra Comune di Terni e Federazione italiana di ... Da ilmessaggero.it