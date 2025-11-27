Terni a Umbria Libri Costruire comunità nell’era degli scarti | incontro promosso da ' Libera' con Marco Armiero

Tra gli eventi della prima giornata di "Umbria Libri 2025 - Stati di natura", venerdì 28 novembre alle ore 18.30 a Terni, presso la Bct Biblioteca comunale di piazza della Repubblica), si tiene l’incontro “Parole capitali. Costruire comunità nellera degli scarti”, organizzato da Libera e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

