Ternana travolgente ribaltato il Giugliano Vittoria in Coppa e passaggio ai quarti di finale
TERNANA 3 GIUGLIANO 1 TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Loiacono, Meccariello, Maestrelli; Bianay, Proietti (40’ st Bruti), McJannet, Kerrigan (21’ st Romeo); Orellana (32’ st Longoni), Durmush (22’ st Turella); Leonardi (32’ st Scifoni). A disp.: Morlupo, Franchi, Vallocchia, Tripi, Dubickas, Brignola, Donati, Pettinari, Valenti, Martella. All.: Liverani. GIUGLIANO (3-4-2-1): Russo; Laezza (40’ st Minei), Del Fabro (1’ st D’Agostino), Caldore; Improta, Prezioso (1’ st Peluso), Zammarini, La Vardera; Borello (40’ st De Francesco), Balde (12’ st Esposito); Nepi. A disp.: Bolletta, Cavasinni, De Rosa, Oliveira, Vaglica, Minei, Acampa, Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
3-1 al termine del primo tempo in favore della Ternana in occasione del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Giugliano in vantaggio con Nepi al minuto 27, poi Loiacono e Leonardi (doppietta per lui) per i rossoverdi. - facebook.com Vai su Facebook
Ternana-Giugliano: 3-1, tigrotti ko, gli umbri passano in Coppa - Una serata amara per il Giugliano di Ezio Capuano, che dopo un inizio promettente - Segnala msn.com