Ternana travolgente ribaltato il Giugliano Vittoria in Coppa e passaggio ai quarti di finale

Sport.quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TERNANA 3 GIUGLIANO 1 TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Loiacono, Meccariello, Maestrelli; Bianay, Proietti (40’ st Bruti), McJannet, Kerrigan (21’ st Romeo); Orellana (32’ st Longoni), Durmush (22’ st Turella); Leonardi (32’ st Scifoni). A disp.: Morlupo, Franchi, Vallocchia, Tripi, Dubickas, Brignola, Donati, Pettinari, Valenti, Martella. All.: Liverani. GIUGLIANO (3-4-2-1): Russo; Laezza (40’ st Minei), Del Fabro (1’ st D’Agostino), Caldore; Improta, Prezioso (1’ st Peluso), Zammarini, La Vardera; Borello (40’ st De Francesco), Balde (12’ st Esposito); Nepi. A disp.: Bolletta, Cavasinni, De Rosa, Oliveira, Vaglica, Minei, Acampa, Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

