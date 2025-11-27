Ternana la proprietà avverte | Pronti al disimpegno
Terni, 27 novembre 2025 – La famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana, ribadisce la possibilità di lasciare il club e abbandonare il progetto stadio-clinica. Lo fa con una nota affidata all'avvocato Manlio Morcella. "La Ternana, nell’assoluto rispetto della città, della tifoseria e di se stessa - si legge - si trova costretta a fornire un ulteriore e, se non sollecitata, si augura, un ultimo intervento chiarificatore sul tema stadio-clinica". "La famiglia sta riesaminando e facendo riesaminare in radice le attestazioni di una società di revisione, sulle cui indicazioni si era spinta all’ingresso nella Ternana Calcio - si legge ancora . 🔗 Leggi su Lanazione.it
