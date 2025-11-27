“Dal confronto che ne uscirà, dipenderà l’impegno o il disimpegno della famiglia Rizzo, che è entrata con slancio nella iniziativa, ma con intendimenti e con ruolo di irrinunciabile indipendenza”.È questo uno dei passaggi della nota diffusa dallo studio legale Morcella e con la quale la famiglia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Ternana e stadio-clinica, la famiglia Rizzo mette i conti sotto la lente: “Analisi per verificare il nostro impegno o disimpegno”