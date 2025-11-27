Terna via a PoliTech Lab master in sistemi elettrici

Ha preso ufficialmente il via la prima edizione del Master universitario di II livello «PoliTech Lab: Innovazione nei Sistemi Elettrici per l'Energia», il programma post-laurea promosso da Terna in collaborazione con i Politecnici di Milano, Torino e Bari. Si tratta del primo progetto nato all'interno della Rete Politecnica di Alta Competenza, costituita ad aprile per rafforzare e rendere strutturale il rapporto tra il gestore della rete elettrica nazionale e i tre Atenei. L'ad e dg di Terna, Giuseppina Di Foggia (in foto), ha sottolineato che il Master rappresenta «un modello formativo unico perché per la prima volta, su iniziativa di Terna, i tre Politecnici italiani hanno realizzato un percorso post-laurea congiunto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

