Tentato strangolamento in autostrada | madre e figlio salvati grazie al pianto del bimbo

Il pianto che ha svelato tutto. Una madre e il suo bambino di tre anni sono stati soccorsi sull'autostrada A16, nei pressi di Avellino, dopo che il marito aveva tentato di strangolare la donna. A far scattare l'allarme è stato il pianto disperato del piccolo, rimasto da solo a bordo di un furgone fermo in una piazzola di sosta. Gli agenti della Polizia Stradale, insospettiti dai lamenti del bimbo, hanno immediatamente avviato le ricerche dei genitori. Il ritrovamento nel dirupo. Pochi metri più avanti, in un dirupo accanto alla carreggiata, i poliziotti hanno individuato l'uomo, in forte stato di agitazione, che ripeteva: "Aiutatemi, l'ho ammazzata".

