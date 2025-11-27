Tenta di strangolare la moglie in autostrada mamma e figlio salvati dal pianto del bimbo

Una pattuglia della Polizia Stradale ha soccorso una donna e il figlio di 3 anni sull'autostrada ad Avellino: il marito aveva tentato di strangolarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il pianto di un bimbo di tre anni nel furgone attira la pattuglia, poi la scoperta della donna che il marito aveva tentato di strangolare, i due agenti l'hanno rianimata e messa in salvo - facebook.com Vai su Facebook

L'ex di mia figlia ha tentato di strangolare la sua attuale compagna. È stato rilasciato il giorno dopo con il solo divieto di avvicinamento, in attesa di approfondimento nelle indagini. Questo sarebbe il funzionamento del #codicerosso. Figlie e figliastre. #25Nove Vai su X

Tenta di strangolare la moglie in autostrada, mamma e figlio salvati dal pianto del bimbo - Una pattuglia della Polizia Stradale ha soccorso una donna e il figlio di 3 anni sull'autostrada ad Avellino: il marito aveva tentato di strangolarla ... Si legge su fanpage.it