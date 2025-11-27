Tenta di strangolare la moglie in autostrada mamma e figlio salvati dal pianto del bimbo

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pattuglia della Polizia Stradale ha soccorso una donna e il figlio di 3 anni sull'autostrada ad Avellino: il marito aveva tentato di strangolarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tenta strangolare moglie autostradaTenta di strangolare la moglie in autostrada, mamma e figlio salvati dal pianto del bimbo - Una pattuglia della Polizia Stradale ha soccorso una donna e il figlio di 3 anni sull'autostrada ad Avellino: il marito aveva tentato di strangolarla ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Strangolare Moglie Autostrada