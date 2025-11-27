Tensione nei cieli del Venezuela | concessioni aeree ritirate e passeggeri bloccati negli aeroporti Cosa succede
Roma, 27 novembre 2025 – La tensione strisciante fra il Venezuela e gran parte del resto del mondo, nata dalla posizione di Donald Trump contro quello che definisce (e lo ha ribadito in queste ore il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth) un “ narco Stato che attenta alle libertà americane”, si fa ancora più alta nei cieli, e non solo sul mare davanti alle coste di Caracas dove staziona la più potente minaccia della Us Navy la cui flotta d’attacco è capeggiata dalla portaerei a propulsione nucleare Uss Gerald R. Ford mentre nelle basi di Trinidad e Tobago e Portorico si stanno esercitando gli incursori dei marines pronti agli attacchi terrestri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La FAA emette un NOTAM sui cieli del Venezuela: cosa vuol dire e il possibile messaggio a Maduro - La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha emesso un NOTAM (Notice to Air Missions) urgente che copre interamente lo spazio aereo del Venezuela e il circostante Mar dei Caraibi. Lo riporta strettoweb.com
Venezuela, sale la tensione: in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford - La tensione nelle acque dei Caraibi di fronte al Venezuela è destinata ad aumentare anche considerando che, in queste ore, gli Stati Uniti stanno inviando la portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe ... tg24.sky.it scrive
Tensione tra Usa e Venezuela, Washington invia jet F-35 a Porto Rico - Caracas ha denunciato l'assalto a un peschereccio da parte di un cacciatorpediniere statunitense ... it.euronews.com scrive