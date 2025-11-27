Tensione nei cieli del Venezuela | concessioni aeree ritirate e passeggeri bloccati negli aeroporti Cosa succede

Roma, 27 novembre 2025 – La tensione strisciante fra il Venezuela e gran parte del resto del mondo, nata dalla posizione di Donald Trump contro quello che definisce (e lo ha ribadito in queste ore il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth) un “ narco Stato che attenta alle libertà americane”, si fa ancora più alta nei cieli, e non solo sul mare davanti alle coste di Caracas dove staziona la più potente minaccia della Us Navy la cui flotta d’attacco è capeggiata dalla portaerei a propulsione nucleare Uss Gerald R. Ford mentre nelle basi di Trinidad e Tobago e Portorico si stanno esercitando gli incursori dei marines pronti agli attacchi terrestri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

