Tennis in chiaro decreto ampliato | cosa cambia per i match degli italiani

Nuova cornice del Ministero per garantire maggiore accesso alle grandi partite quando in campo ci sono i migliori tennisti azzurri. Semifinali e finali con italiani diventano priorità per la trasmissione free La platea degli eventi considerati di forte impatto sociale nel tennis si allarga. Un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo il confronto con il Garante dell'Autorità per le Comunicazioni, ha aggiornato il perimetro delle competizioni che dovranno essere trasmesse gratuitamente su reti nazionali.