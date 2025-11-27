Tennis in chiaro decreto ampliato | cosa cambia per i match degli italiani
Nuova cornice del Ministero per garantire maggiore accesso alle grandi partite quando in campo ci sono i migliori tennisti azzurri. Semifinali e finali con italiani diventano priorità per la trasmissione free La platea degli eventi considerati di forte impatto sociale nel tennis si allarga. Un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo il confronto con il Garante dell’Autorità per le Comunicazioni, ha aggiornato il perimetro delle competizioni che dovranno essere trasmesse gratuitamente su reti nazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
