Tennis e altri sport | cambia la lista degli eventi da trasmettere in chiaro per legge

L’effetto Sinner sugli ascolti del tennis in televisione e quello della pallavolo nei mesi scorsi ha fatto crollare le resistenze e costretto a modificare, ampliandola, la lista degli eventi sportivi che devono essere obbligatoriamente trasmessi in chiaro e resi disponibili a tutti gratuitamente. Un lavoro lungo che ha dovuto tenere conto delle esigenze di chi ha investito, sottoscrivendo contratti a lungo termine, e delle pressioni politiche per rendere lo sport il più possibile visibile in chiaro andando in controtendenza con quanto avviene in tutti i paesi occidentali. La lista allargata è stata alla fine autorizzata dal Comitato di contatto della Commissione Europea dove era arrivata su pressione dell’ AgCom e del Ministero delle Imprese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tennis e altri sport: cambia la lista degli eventi da trasmettere in chiaro per legge

