Tempi di soccorso in Italia la classifica delle Regioni | Calabria la peggiore

Nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale, il tempo rappresenta una variabile decisiva. I dati raccolti da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mostrano differenze marcate tra le diverse aree del Paese. In numerose zone, soprattutto nel Mezzogiorno, il tempo necessario affinché un’ambulanza raggiunga un paziente in codice giallo o rosso può superare livelli considerati accettabili. In alcuni casi l’attesa arriva fino a 30 minuti, un valore che evidenzia criticità strutturali nei servizi di emergenza. Agenas ricorda che la rapidità dell’intervento è un indicatore fondamentale dell’efficacia del sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

