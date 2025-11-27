Tempi di soccorso in Italia la classifica delle Regioni | Calabria la peggiore
Nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale, il tempo rappresenta una variabile decisiva. I dati raccolti da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mostrano differenze marcate tra le diverse aree del Paese. In numerose zone, soprattutto nel Mezzogiorno, il tempo necessario affinché un'ambulanza raggiunga un paziente in codice giallo o rosso può superare livelli considerati accettabili. In alcuni casi l'attesa arriva fino a 30 minuti, un valore che evidenzia criticità strutturali nei servizi di emergenza. Agenas ricorda che la rapidità dell'intervento è un indicatore fondamentale dell'efficacia del sistema.
