Tell them - Duo soprano e chitarra

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tell them” è un ciclo di canti popolari tedeschi, ungheresi, inglesi, spagnoli del XIX e XX (Brahms, Bartòk, Britten, Garcìa Lorca) trascritte per chitarra e voce da uno dei componenti del Duo Amaris, il chitarrista australiano-cinese Jesse Flowers. Il programma del concerto presenta l’omonimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

tell them duo soprano e chitarra

© Padovaoggi.it - "Tell them" - Duo soprano e chitarra

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Tell Them Duo Soprano