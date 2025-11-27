Televisione e teatro in lutto per l’attrice | una carriera strepitosa ora l’annuncio più triste
Una vita trascorsa tra palchi, set e personaggi sempre diversi si è interrotta: la storica interprete si è spenta all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha subito richiamato l’attenzione del mondo del teatro anglosassone e non solo, riportando alla luce il percorso intenso e mai scontato di un’artista capace di reinventarsi per mezzo secolo, fino ai suoi ultimi giorni. Solo dopo le prime ore di cordoglio si è compreso che si trattava di Lynne Verrall, figura amatissima dagli addetti ai lavori e riconosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua presenza in Coronation Street. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Libro Tutto Woody Allen: i film, i libri, il teatro, la televisione, le dichiarazioni, le battute, la vita (e tutto il resto) di Enrico Giacovelli #woodyallen - facebook.com Vai su Facebook
Impegnata nel cinema, in televisione e a teatro, Jessica Chastain premio Oscar® nel 2022 per Gli occhi di Tammy Faye, regala in Dreams un'interpretazione intensa e profonda. DREAMS di Michel Franco, è al cinema. #DreamsIlFilm Vai su X
Teatro in lutto, è morta Anna Maria Ackermann - Il debutto in teatro con Eduardo De Filippo, ma anche tanta radio e televisione. Si legge su rainews.it