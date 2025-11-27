Televisione e teatro in lutto per l’attrice | una carriera strepitosa ora l’annuncio più triste

Caffeinamagazine.it | 27 nov 2025

Una vita trascorsa tra palchi, set e personaggi sempre diversi si è interrotta: la storica interprete si è spenta all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha subito richiamato l’attenzione del mondo del teatro anglosassone e non solo, riportando alla luce il percorso intenso e mai scontato di un’artista capace di reinventarsi per mezzo secolo, fino ai suoi ultimi giorni. Solo dopo le prime ore di cordoglio si è compreso che si trattava di Lynne Verrall, figura amatissima dagli addetti ai lavori e riconosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua presenza in Coronation Street. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

