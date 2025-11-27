Telefono spinto via da Elodie e polemica social solidarietà dall' Ordine al giornalista di MessinaToday

L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia esprime solidarietà nei confronti del collega Antonio Caffo, giornalista di MessinaToday, oggetto in queste ore di offese sui social dopo un episodio avvenuto durante il concerto di Elodie.Il telefono fatto volare da Elodie era il mio, non sono un fan invadente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Telefono spinto via da Elodie e polemica social, solidarietà dall'Ordine al giornalista di MessinaToday

