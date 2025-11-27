Telefono allontanato da Elodie e polemica social solidarietà dall' Ordine dei giornalisti ad Antonio Caffo

L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia esprime solidarietà nei confronti del collega Antonio Caffo, giornalista messinese, oggetto in queste ore di offese sui social a seguito di un episodio avvenuto durante il concerto di Elodie.Regolarmente accreditato come fotoreporter, Caffo è stato scambiato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

