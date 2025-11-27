Telefonata del finto avvocato anziana salvata dalla figlia | denunciati due truffatori

Due giovani italiani sono stati denunciati dalla polizia per truffa aggravata ai danni di una anziana, residente nella provincia di Viterbo. La donna è stata raggiunta telefonicamente da un uomo che si è finto avvocato. Le ha riferito che il figlio aveva provocato un incidente stradale nel quale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Telefonata del finto avvocato, anziana salvata dalla figlia: denunciati due truffatori

