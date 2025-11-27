Tecnologie competenze specialistiche InfoCamere rafforza intelligence per legalità economica
(Adnkronos) – Mettere la tecnologia al servizio della trasparenza economica e trasformare l’enorme patrimonio informativo del Registro delle Imprese in uno strumento moderno di intelligence per la prevenzione delle infiltrazioni criminali. È questa la direzione tracciata nel corso dell’incontro “I dati del Registro Imprese a supporto della legalità”, ospitato nella sede padovana di InfoCamere e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La scuola cambia, e con essa anche il modo di insegnare Con questo master impari a progettare lezioni più coinvolgenti, a valorizzare le competenze degli studenti e a integrare le nuove tecnologie nella didattica. Scopri il corso di perfezionamento in Di - facebook.com Vai su Facebook
Tecnologie, competenze specialistiche, InfoCamere rafforza intelligence per legalità economica - Mettere la tecnologia al servizio della trasparenza economica e trasformare l’enorme patrimonio informativo del Registro delle Imprese in uno strumento moderno di intel ... Come scrive lanuovasardegna.it