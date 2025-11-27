Un insieme complesso di macchinari, tra cui un particolare tipo di pressa idraulica a zero vibrazioni e bassa rumorosità, il ‘Silent Piler’, fabbricato dall’azienda giapponese Giken. È quello che sta lavorando, per l’infissione delle palancole d’acciaio, nel cantiere lungo l’argine sinistro del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Tecnologia giapponese al servizio della Romagna: a Villanova un sistema unico in Europa per il rinforzo dell'argine del Lamone