Tecnologia giapponese al servizio della Romagna | a Villanova un sistema unico in Europa per il rinforzo dell' argine del Lamone
Un insieme complesso di macchinari, tra cui un particolare tipo di pressa idraulica a zero vibrazioni e bassa rumorosità, il ‘Silent Piler’, fabbricato dall’azienda giapponese Giken. È quello che sta lavorando, per l’infissione delle palancole d’acciaio, nel cantiere lungo l’argine sinistro del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Falcon Fishing Italia. Maxwell Junior Santos · Beat up. Arriva una nuova versione dello storico UFO, UFO CRYSTAL UFO: •in nylon di tecnologia Giapponese •rivestimento in fluoro coating •garantisce altissimi carichi di rottura •alta tenuta al nodo •invisib - facebook.com Vai su Facebook
Tecnologia giapponese al servizio della Romagna: a Villanova un sistema unico in Europa per il rinforzo dell'argine del Lamone - A Villanova di Bagnacavallo operativo un sistema di macchinari a ‘treno’, unico in Europa, per il ripristino e il rinforzo dell’argine sinistro del Lamone: già 150 palancole d’acciaio infisse ... Segnala ravennatoday.it
Una tecnologia Giapponese rafforza gli argini del Lamone - Una tecnologia giapponese unica in Europa sarà utilizzata per rinforzare gli argini dei fiumi dell'Emilia- Da ansa.it
L'Emilia-Romagna protagonista all'expo di Osaka - L’agroalimentare, l’automotive, l’alta tecnologia e l’attrattività turistica dell’Emilia- Scrive ilsole24ore.com