Teatro Stabile di Catania in scena al Verga La lezione di Ionesco - dal 2 al 7 dicembre

Secondo appuntamento della stagione “Il potere dei sogni” del Teatro Stabile di Catania con La lezione di Eugène Ionesco, per la regia di Antonio Calenda (produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Accademia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

