Teatro Stabile di Catania in scena al Verga La lezione di Ionesco - dal 2 al 7 dicembre
Secondo appuntamento della stagione “Il potere dei sogni” del Teatro Stabile di Catania con La lezione di Eugène Ionesco, per la regia di Antonio Calenda (produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Accademia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BLACK FRIDAY AL TEATRO STABILE DI CATANIA! Solo venerdì 28 novembre il botteghino del Teatro Verga ti aspetta con una promozione speciale: biglietti a prezzo ridotto per tutti gli spettacoli della stagione 2025/26! Un’occasione unica per sceglier - facebook.com Vai su Facebook
- Verona Teatro Stabile ?Dal 18 al 23 novembre Info e biglietti boxol.it/next/en/Boxoff… #AlessioBoni #AntonellaAttili #HarounFall #JunIchikawa #LilianaMassari #FrancescoMeoni #ElenaNico #MarcelloPrayer Vai su X
Teatro Stabile di Catania, in scena al Verga La lezione di Ionesco - dal 2 al 7 dicembre - Secondo appuntamento della stagione “Il potere dei sogni” del Teatro Stabile di Catania con La lezione di Eugène Ionesco, per la regia di Antonio Calenda (produzione Tradizione e Turismo – Centro di P ... Riporta cataniatoday.it
Il palco dello Stabile di Catania si trasforma in ponte culturale. Giorgetti: “Dialogare con le grandi realtà europee” - Marco Giorgetti, direttore del Teatro Stabile di Catania Marco Giorgetti, direttore del Teatro Stabile di ... Si legge su msn.com
Sarabanda di Bergman diretto da Andò allo Stabile Catania - Il regista Roberto Andò torna alla direzione di un lavoro teatrale firmando la messa in scena di "Sarabanda" di Ingmar Bergman, nella traduzione di Renato Zatti, che vede nel cast Renato Carpentieri, ... Come scrive ansa.it