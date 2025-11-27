Teatro l' annuncio dell' assessore Amata | Tutela dei lavoratori nella legge di Stabilità regionale
“Condividendo l’esigenza già manifestata e avvertita da tempo di assicurare ai lavoratori del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nel contesto di una gestione da parte della governance locale molto soddisfacente, il pieno riconoscimento dell’anzianità e della carriera maturata, ho ritenuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
!ANNUNCIO! UN TEATRO PERBENE #5 Dal 3 al 20 dicembre Da Carmelo Bene a Roberto Latini a Meredith Monk Giunto alla sua quinta edizione, "Un teatro perBene" conferma nel 2025 la propria natura di laboratorio culturale dedicato alla valorizzazione d - facebook.com Vai su Facebook
Magnani guiderà il teatro. Il ritorno dell’ex assessore. Scelta tecnica o politica? - Il sindaco nomina il nuovo consiglio di amministrazione, la Lega sembra fuori. Segnala lanazione.it
Sicilia, indagata per corruzione l’assessora Amata (FdI). Si dimette la portavoce di Galvagno - L’assessore regionale della Sicilia al Turismo, Elvira Amata, è indagata per un episodio di corruzione: un filone che riguarda la più ampia inchiesta che parte di Cannes ed è approdata al capitolo che ... affaritaliani.it scrive