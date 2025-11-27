Teatro l' annuncio dell' assessore Amata | Tutela dei lavoratori nella legge di Stabilità regionale

Messinatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Condividendo l’esigenza già manifestata e avvertita da tempo di assicurare ai lavoratori del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nel contesto di una gestione da parte della governance locale molto soddisfacente, il pieno riconoscimento dell’anzianità e della carriera maturata, ho ritenuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

