Sabato 29 con sipario alle 21 e domenica 30 novembre con sipario alle 19 al Teatro della Polvere andrà in scena ‘Moby. Storie di Oceani, Balene e Marinai’, uno spettacolo che affonda le sue radici nel mito letterario di ‘Moby Dick’ e lo restituisce al pubblico in una forma intensa, evocativa e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena il viaggio epico di Moby Dick