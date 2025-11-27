Teatro Alighieri stagione dell' opera | partono le prevendite da inizio dicembre

Da lunedì 1 dicembre, alle 10, saranno disponibili i biglietti per i singoli spettacoli della nuova Stagione d’Opera del Teatro Alighieri di Ravenna, che si apre con il Macbeth di Verdi (30 gennaio, 1 febbraio); la regia è di Fabio Ceresa e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini sarà diretta da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Teatro Alighieri, stagione dell'opera: partono le prevendite da inizio dicembre

La premiazione sabato 29 novembre alle 17 al Teatro Alighieri. - facebook.com Vai su Facebook

#concertobenefico Mercoledì 3 DICEMBRE ore 21:00 Sala Corelli del Teatro Alighieri. Monica De Rosa McKay e il pianista Marco Santià saranno i protagonisti di un recital a favore di Anime Senza Voce, contro l’abuso minorile. Vai su X

La stagione d'Opera dell'Alighieri si arricchisce con i mosaici di Felice Nittolo - La stagione d’Opera dell’Alighieri incrocia ancora una volta il mosaico grazie alle opere che il teatro ha commissionato a Felice Nittolo, artista per cui il mosaico è luogo di continua ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Torna la Stagione del Comico all’Alighieri: quattro appuntamenti con i grandi nomi dell’intrattenimento brillante - Dai "tarocchi" di Alice Mangione alle "lasagne" di Vit, passando per il viaggio epico di Cevoli e dalla strana convivenza tra Insinna e Fiume ... Segnala ravennaedintorni.it

Lo Schiaccianoci apre stagione d'opera e danza dell'Alighieri - Si aprirà con il più classico degli spettacoli natalizi, il balletto Lo schiaccianoci, la nuova stagione d'opera e danza del Teatro Alighieri di Ravenna il 9 e 10 dicembre prossimi per concludersi a ... Da ansa.it