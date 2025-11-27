Team Soudal da applausi 21 vittorie e l’Europeo

Una stagione splendida per il Team Soudal che ha proiettato la società di Montemurlo ai vertici in campo internazionale nel mountain bike. Dalla prima vittoria conseguita in marzo nella Granfondo dei Vini in Sicilia all’ultima in ottobre con queste cifre: 31 giornate di gara e 26 eventi diversi, di cui ben 15 appuntamenti internazionali Uci, ventuno vittorie con la società pratese che ha raggiunto il traguardo storico della trecentesima vittoria dal 2002 anno di avvio del progetto fino ad oggi. Una prova concreta di una crescita costruita con metodo, visione e costanza. La stagione 2025 ha consolidato la posizione del team nel circuito più prestigioso del mountain bike Marathon, la Hero Uci Marathon World Cup grazie all’ex iridato Leonardo Paez, autore di otto vittorie e il terzo posto nella classifica generale della Coppa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

